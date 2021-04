Pierpaolo Pretelli Presenta Suo Figlio a Giulia Salemi! (Di martedì 6 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più felici che mai. La famosa coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip continua a fare grandi progetti e, qualche giorno fa, ha anche compiuto un passo importantissimo. Scopriamo insieme cosa è successo! La storia d’amore tra i due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. Dopo aver annunciato di essere pronti ad andare a convivere e a fare incontrare le loro famiglie, hanno compiuto un passo importantissimo: l’ex velino ha Presentato suo Figlio alla fidanzata. Pierpaolo è infatti padre di Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero, finita due anni e mezzo fa. Un rapporto frastagliato che, per incompatibilità caratteriale, li ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 6 aprile 2021)Salemi sono più felici che mai. La famosa coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip continua a fare grandi progetti e, qualche giorno fa, ha anche compiuto un passo importantissimo. Scopriamo insieme cosa è successo! La storia d’amore tra i due ex gieffiniSalemi procede a gonfie vele. Dopo aver annunciato di essere pronti ad andare a convivere e a fare incontrare le loro famiglie, hanno compiuto un passo importantissimo: l’ex velino hato suoalla fidanzata.è infatti padre di Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero, finita due anni e mezzo fa. Un rapporto frastagliato che, per incompatibilità caratteriale, li ...

