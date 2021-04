“Patrick Zaki è in un pessimo stato psicologico”. I legali chiedono il cambio dei giudici (Di martedì 6 aprile 2021) Patrick George Zaki “è in un pessimo stato psicologico”: a denunciarlo la legale dello studente egiziano detenuto al Cairo da 14 mesi, Hoda Nasrallah. Il periodo di carcerazione del ricercatore dell’Università di Bologna è destinato quasi sicuramente ad essere prolungato dopo l’udienza di oggi, lunedì 6 aprile, il cui esito non è ancora stato reso noto. Ma dall’Egitto non arrivano segnali positivi: la polizia ha impedito la presenza in aula dei diplomatici stranieri di Francia, Italia, Canada e Stati Uniti, interessati al caso di Patrick, che si sono limitati a depositare “comunicazioni scritte per esprimere l’interessamento al caso”. Un gesto solo formale. Gli avvocati ora chiedono la sostituzione dei giudici che si occupano del ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021)George“è in un”: a denunciarlo la legale dello studente egiziano detenuto al Cairo da 14 mesi, Hoda Nasrallah. Il periodo di carcerazione del ricercatore dell’Università di Bologna è destinato quasi sicuramente ad essere prolungato dopo l’udienza di oggi, lunedì 6 aprile, il cui esito non è ancorareso noto. Ma dall’Egitto non arrivano segnali positivi: la polizia ha impedito la presenza in aula dei diplomatici stranieri di Francia, Italia, Canada e Stati Uniti, interessati al caso di, che si sono limitati a depositare “comunicazioni scritte per esprimere l’interessamento al caso”. Un gesto solo formale. Gli avvocati orala sostituzione deiche si occupano del ...

