OPA Creval | Petrus Advisers invita soci a non aderire e francesi a offrire di più

(Teleborsa) – Secondo Petrus Advisers, hedge fund inglese azionista del Credito Valtellinese, l'offerta di 10,5 euro per azione lanciata dal Credit Agricole sul Creval "è semplicemente troppo bassa per essere presa in considerazione", e per questo invita i soci a non aderire e i francesi ad alzare il prezzo o lasciare. L'OPA "non valorizza adeguatamente la banca né su base standalone né in ottica M&A", scrive il fondo in una nota, rilevando che "dall'inizio del periodo di offerta, il prezzo delle azioni del Creval è rimasto costantemente sopra 12 euro per azione suggerendo che il mercato, come noi, continua a supportare il Creval e il suo management team e non presta alcuna credibilità al tentativo di CA di metterci in guardia ...

