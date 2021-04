Olimpiadi Tokyo 2020: la Corea del Nord annuncia il forfait (Di martedì 6 aprile 2021) Non ci sarà il tanto atteso incontro tra la Corea del Nord e la Corea del Sud alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la pandemia blocca gli atleti di Pyongyang La Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo programmate per la prossima estate: una decisione a sorpresa da parte di Pyongyang che suona come un’occasione mancata per distendere i rapporti con le altre potenze internazionali. Ufficialmente il Ministero dello Sport del paese asiatico ha giustificato la mancata partecipazioni con motivi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19: il Comitato Olimpico del Paese, infatti, ha espresso dubbi sulla sicurezza degli atleti chiamati a partecipare alle competizioni. Non avverrà, dunque, l’atteso incontro con ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) Non ci sarà il tanto atteso incontro tra ladele ladel Sud alledi: la pandemia blocca gli atleti di Pyongyang Ladelnon parteciperà allediprogrammate per la prossima estate: una decisione a sorpresa da parte di Pyongyang che suona come un’occasione mancata per distendere i rapporti con le altre potenze internazionali. Ufficialmente il Ministero dello Sport del paese asiatico ha giustificato la mancata partecipazioni con motivi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19: il Comitato Olimpico del Paese, infatti, ha espresso dubbi sulla sicurezza degli atleti chiamati a partecipare alle competizioni. Non avverrà, dunque, l’atteso incontro con ...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da c… - fattoquotidiano : Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” - HuffPostItalia : Olimpiadi Tokyo: troppi contagi, Osaka cancella tappa della Torcia. Corea del Nord si tira indietro - tigrelt : RT @tempoweb: #variantegiapponese, l'ultimo spauracchio arriva da #Tokyo. Pure i virologi non ne possono più: basta terrorismo #6aprile #co… - AndFranchini : RT @antonio_bordin: Mancano 100 giorni alle Olimpiadi di Tokyo e .... taaaaaac, #variantegiapponese Nel laboratorio cinese non si fa mai… -