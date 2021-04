Navas | “E’ stato Dio a guidarmi verso l’addio al Real Madrid”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Il portiere del PSG, Keylor, ha parlato così del suo addio alin un’intervista rilasciata a France Football: “Èun periodo complicato e ci sono momenti in cui devi prendere decisioni. Ho grande riconoscenza nei confronti dele di tutti i compagni di squadra. E certamente anche nei confronti di Zidane, col quale abbiamo vinto tutto. Abbiamo una storia in comune che non verrà cancellata. Però ci sono cose che non possiamo controllare. ÈDio aal”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.