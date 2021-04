METEO | il GRANDE GELO con la NEVE prima dell’ESTATE a rischio record

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) I rovesci diad aprile possono essere particolarmente spettacolari.I ritorni di freddo sono una prerogativa dellaparte dellavera, la stagione degli sbalzi per eccellenza. Lo stiamo sperimentando anche quest’anno. Il caldo di qualche giorno fa sta lasciando ora spazio ad una fase più prettamente invernale per l’invasione d’aria artica. Il freddo in qualche caso giunge molto tardivamente e possiamo citare come esempio il 2001, che vide addirittura un anticipo d’estate a fine marzo e poi ilfreddo irrompere in pieno aprile,nel periodo di Pasqua e poi addirittura verso fine mese, nel weekend del 21/22 aprile 2001. Non sono quindi così rari gli intensi colpi di coda invernali in pieno aprile. Quasi tutte le tardive e più intense ondate gelide d’aprile si sono verificate ...