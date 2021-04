L’intervista a Tim Cook | tra auto a guida autonoma | il caso Epic Games ed App Store

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021)ha toccato una serie di argomenti caldi: tranoma, gli scontri che Apple sta avendo con Facebook e il produttore di videogiochi Fortnitesul suo stretto controllo dell’App. Il capo di Apple, Tim, ha descritto lenoma come ideale per il gigante della tecnologia, durante un’intervista rilasciata lunedì dal New York Times. Parlare di un veicolonomo con il marchio Apple è stato a lungo tra le voci che circolano intorno al produttore di iPhone. “Un’noma è un robot e quindi ci sono molte cose che puoi fare con l’nomia; ...