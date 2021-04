Italia a due colori. Regioni in pressing per le riaperture dal 20 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – Riaprire l’Italia dal 20 aprile: le Regioni spingono sul governo che ha abolito per decreto la zona gialla fino al 30 aprile. Da oggi infatti il Paese torna a due colori: zona rossa e zona arancione. Ma le chiusure sono ormai insostenibili per tutti quei settori in ginocchio dopo mesi di inattività. Ecco perché i governatori chiedono date certe per le riaperture laddove i dati epidemiologici lo permettano. Anche i cittadini, dopo il lockdown di Pasqua e mesi di chiusure a singhiozzo, sono insofferenti e non ne possono più. Il governo dal canto suo ha sposato la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza e fintanto che i numeri della pandemia non migliorano non vuol sentire parlare di allentamento delle restrizioni. “riaperture? ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – Riaprire l’dal 20: lespingono sul governo che ha abolito per decreto la zona gialla fino al 30. Da oggi infatti il Paese torna a due: zona rossa e zona arancione. Ma le chiusure sono ormai insostenibili per tutti quei settori in ginocchio dopo mesi di inattività. Ecco perché i governatori chiedono date certe per leladdove i dati epidemiologici lo permettano. Anche i cittadini, dopo il lockdown di Pasqua e mesi di chiusure a singhiozzo, sono insofferenti e non ne possono più. Il governo dal canto suo ha sposato la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza e fintanto che i numeri della pandemia non migliorano non vuol sentire parlare di allentamento delle restrizioni. “? ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia due Bar, ristoranti, spostamenti, negozi: regole e divieti zona rossa e zona arancione da oggi Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, sono consentite in ... Regole e divieti in tutta Italia da oggi IN TUTTA ITALIA - E' vietato uscire di casa dalle 22 alle ...

Europa vista in rialzo dopo i recenti massimi di Dow e S&P500 Bruciano nuovi record storici due dei principali indici delle borse Usa: il Dow Jones ha chiuso le ...detenere in Autostrade Concessioni e Costruzioni (corrispondente al 55% di Autostrade per l'Italia),...

L'Italia torna a due colori, resta la stretta sui viaggi all'estero Agenzia ANSA Il Pd fa quadrato contro la sfiducia a Bezzini Il caos vaccini sbarca in Consiglio regionale dove domani a partire dalle 11,30 si discuteranno due proposte di delibera ... hanno portato la Toscana agli ultimi posti in Italia per numero di ...

Borsa: Asia in ordine sparso, Hong Kong chiusa, Tokyo -1,3% In controtendenza Seul (+0,2%) e Sidney (+0,84%), ancora aperta Mumbai (+0,46 ... In arrivo i dati sulla disoccupazione in Italia e nell'Ue, dove viene diffuso anche l'indice della fiducia degli ...

