Israele: il presidente Rivlin affida l’incarico di formare il governo a Netanyahu, che è sotto processo (Di martedì 6 aprile 2021) Nei giorni in cui riprende il processo contro Benjamin Netanyahu, il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha annunciato di aver nuovamente affidato a lui l’incarico di formare un governo, pur esprimendo la convinzione che “nessun candidato abbia una reale opportunità” di formare un esecutivo. “Non è stata una decisione facile”, ha aggiunto Rivlin riferendosi al fatto che Netanyahu sia sotto processo per corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. “So la posizione di molti, cioè che il presidente non dovrebbe dare l’incarico ad un candidato che sta affrontando accuse penali – ha detto nel suo discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Nei giorni in cui riprende ilcontro Benjamin, ilisraeliano, Reuven, ha annunciato di aver nuovamenteto a luidiun, pur esprimendo la convinzione che “nessun candidato abbia una reale opportunità” diun esecutivo. “Non è stata una decisione facile”, ha aggiuntoriferendosi al fatto chesiaper corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. “So la posizione di molti, cioè che ilnon dovrebbe daread un candidato che sta affrontando accuse penali – ha detto nel suo discorso ...

Advertising

cdghietta : RT @sole24ore: Israele: il presidente Rivlin affida incarico per nuovo governo a Bibi Netanyahu - borrillo62 : RT @sole24ore: Israele: il presidente Rivlin affida incarico per nuovo governo a Bibi Netanyahu - sole24ore : Israele: il presidente Rivlin affida incarico per nuovo governo a Bibi Netanyahu - michelecruscev : RT @Agenzia_Ansa: Israele, il presidente Rivlin affida l'incarico di formare governo a Netanyahu. Il premier ha 52 seggi su 120 alla Knesse… - Agenzia_Ansa : Israele, il presidente Rivlin affida l'incarico di formare governo a Netanyahu. Il premier ha 52 seggi su 120 alla… -