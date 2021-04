Isola dei Famosi 2021 | le pagelle del 5 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) Eliminazioni a sorpresa e scontri, la puntata del 5dell’deiè stata piuttosto movimentata e con tanti momenti clou. Dall’addio di Daniela Martani alla vittoria al televoto di Andrea Cerioli contro Elisa Isoardi, non sono mancati colpi di scena, ma anche polemiche. Scopriamo le nostree i momenti clou: TOMMASO ZORZI – Il vincitore del GF Vip si è calato alla perfezione nei panni dell’opinionista ed è lui ad animare la puntata, punzecchiando Elisa Isoardi, uno fra i personaggi più chiacchierati del reality. Lo scontro è nato dopo che, nel corso della diretta, Gilles Rocca e la Isoardi hanno placato gli animi, nonostante poco prima ci fosse stata una lite. Un atteggiamento che non è piaciuto a Zorzi: “Ragazzi, posso dirvi una cosa? Basta con questo buonismo, ci ha rotto ...

...aveva ottenuto la cittadinanza taiwanese grazie al suo primo matrimonio con un residente dell',... Dopo avergli reciso partetesticoli, la 40enne, ha raccontato lei stessa in seguito agli agenti,...Allo scoccare della mezzanotte l'influencer - che si trovava nello studio dell'Famosi - ha invitato il pubblico a fare un applauso al figlio di Alba Parietti, con cui è diventato amico ...