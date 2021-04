Irina Shayk è bollente in passerella nella catsuit con tanga e autoreggenti (Di martedì 6 aprile 2021) Può vantare una carriera lunga due decenni e, forte di tanta esperienza, Irina Shayk è ancora sulla cresta dell’onda. A 35 anni la modella russa ha sfilato per i designer più importanti, posato per i fotografi più blasonati e collezionato copertine sulle riviste più famose del mondo. Adesso, nonostante la concorrenza di moltissime top ben più giovani, è tornata a far parlare di sé per il suo corpo perfetto. bollente nello show Mugler Irina Shayk è stata una delle protagoniste dello show-evento di Mugler per la primavera-estate 2021, che ha coinvolto diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Un vero e proprio cortometraggio di 6 minuti quello del brand, diretto da Torso a New York. Giocato sulla tecnica del fast backward, il video parte con i saluti finali dello stilista Casey ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 6 aprile 2021) Può vantare una carriera lunga due decenni e, forte di tanta esperienza,è ancora sulla cresta dell’onda. A 35 anni la modella russa ha sfilato per i designer più importanti, posato per i fotografi più blasonati e collezionato copertine sulle riviste più famose del mondo. Adesso, nonostante la concorrenza di moltissime top ben più giovani, è tornata a far parlare di sé per il suo corpo perfetto.nello show Muglerè stata una delle protagoniste dello show-evento di Mugler per la primavera-estate 2021, che ha coinvolto diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Un vero e proprio cortometraggio di 6 minuti quello del brand, diretto da Torso a New York. Giocato sulla tecnica del fast backward, il video parte con i saluti finali dello stilista Casey ...

mahn40993776 : Irina Shayk la bellezza non è mai volgare lei è strepitosa - infoitsport : Irina Shayk da urlo su Instagram: mascherina, intimo e autoreggenti - paxer89 : Penso di essere ancora in debito d'ossigeno dopo l'ultimo post di Irina Shayk su IG - Dany76338165 : Non c’entra nulla con Dayane, ma c’è qualcuno più aggiornata di me su Stella Maxwell e Irina Shayk ? ?? solo amiche ? ????#rosmello #exrosmello - nicolasvillar12 : RT @vogue_italia: Donatella Versace, Irina Shayk e Indya Moore discutono sul ruolo del potere nella vita delle donne di oggi @Versace #Medu… -

