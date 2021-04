Inter, ora è ufficiale: le prime immagini della quarta maglia (Di martedì 6 aprile 2021) Sul sito ufficiale di Nike sono state pubblicate le immagine ufficiali della nuova quarta maglia dell’Inter Sul sito ufficiale di Nike sono state pubblicate le immagine ufficiali della nuova quarta maglia dell’Inter. Confermate le indiscrezioni: si tratta di una divisa particolare che presenta una grafica poco convenzionale. Lo sponsor è applicato con una banda verticale sul lato sinistro, lo stesso lato dove campeggia per la prima volta il nuovo logo. Se l’Inter dovesse ottenere una deroga da parte della Lega, la maglia sarà utilizzata in campionato contro il Cagliari. (Foto: Nike) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Sul sitodi Nike sono state pubblicate le immagine ufficialinuovadell’Sul sitodi Nike sono state pubblicate le immagine ufficialinuovadell’. Confermate le indiscrezioni: si tratta di una divisa particolare che presenta una grafica poco convenzionale. Lo sponsor è applicato con una banda verticale sul lato sinistro, lo stesso lato dove campeggia per la prima volta il nuovo logo. Se l’dovesse ottenere una deroga da parteLega, lasarà utilizzata in campionato contro il Cagliari. (Foto: Nike) Leggi su Calcionews24.com

