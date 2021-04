Iago Falque, annata da incubo: è in una ‘top 10’ per nulla invidiabile (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Duecentotrentanove minuti, neppure lo spazio di tre gare giocate per intero. Nella speranza che il finale di campionato riservi un colpo di coda, l’apporto di Iago Falque in giallorosso si è rivelato finora nullo. Tra i numeri del galiziano ci sarebbe anche un gol, certo, ma a gara ormai compromessa contro il Crotone. L’arrivo in prestito dal Torino la scorsa estate aveva fatto schizzare verso l’alto le aspettative della piazza e degli addetti ai lavori, ma finora non si contano altro che rimpianti. I guai fisici non lo hanno mai lasciato, costringendolo a saltare gran parte della stagione, senza contare che la gara in cui ha accumulato più minutaggio resta quella del suo debutto con il Bologna (73 minuti). Da lì in avanti, fatta eccezione dell’incolore prestazione al ritorno giocato al Dall’Ara (70 minuti), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Duecentotrentanove minuti, neppure lo spazio di tre gare giocate per intero. Nella speranza che il finale di campionato riservi un colpo di coda, l’apporto diin giallorosso si è rivelato finora nullo. Tra i numeri del galiziano ci sarebbe anche un gol, certo, ma a gara ormai compromessa contro il Crotone. L’arrivo in prestito dal Torino la scorsa estate aveva fatto schizzare verso l’alto le aspettative della piazza e degli addetti ai lavori, ma finora non si contano altro che rimpianti. I guai fisici non lo hanno mai lasciato, costringendolo a saltare gran parte della stagione, senza contare che la gara in cui ha accumulato più minutaggio resta quella del suo debutto con il Bologna (73 minuti). Da lì in avanti, fatta eccezione dell’incolore prestazione al ritorno giocato al Dall’Ara (70 minuti), ...

