I ragazzi che si vantano delle multe prese in zona rossa | VIDEO (Di martedì 6 aprile 2021) Sono state circa 2500 le multe che le forze dell'ordine hanno consegnato a chi ha trasgredito le regole della Pasqua in zona rossa. Un VIDEO mostra che c'è qualcuno che se ne vanta, sventolando i verbali come se fossero banconote I ragazzi che si vantano delle multe prese in zona rossa VIDEO Il filmato pubblicato dal consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli mostra alcuni ragazzi che in auto e con la musica alta si vantano delle multe prese, appunto mostrando un vero e proprio "pacchetto" di verbali. Il tutto condito con frasi di scherno: Borrelli ha anche riportato un'ANSA che racconta ...

