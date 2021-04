Grande successo per Giorgia Meloni e il suo partito (Di martedì 6 aprile 2021) : in un anno, Fratelli d'Italia ha visto triplicare i suoi iscritti. Fratelli d’Italia triplica i suoi iscritti in un anno: boom di tessere, da 44 a 130 mila su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) : in un anno, Fratelli d'Italia ha visto triplicare i suoi iscritti. Fratelli d’Italia triplica i suoi iscritti in un anno: boom di tessere, da 44 a 130 mila su Notizie.it.

Advertising

antoguerrera : Ricordate tutti quelli che, un mese fa di fronte al grande successo del governo Johnson nella campagna vaccinale, d… - RadioR101 : #R101News: grande successo per 'Dieci' di @NaliOfficial, certificata disco d'oro??? - AntoDamiano1996 : Oggi avrebbe compiuto 87 anni un personaggio assai amato a Napoli, Mario Merola. Diede grande successo alla 'sceneg… - kristy85075375 : @bubinoblog PER NON DIMENTICARE: nel mese di novembre 2020 'grande successo di pubblico della Fiction L’Alligatore… - FratellidItalia : ?? Grande successo per #FratellidItalia -