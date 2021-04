Gli auricolari Samsung con la custodia a forma di cappellino Adidas

(Di martedì 6 aprile 2021) (Foto:ha presentato un’esclusiva edizione limitata della sue cuffiette Galaxy Buds Pro dedicate ai fan di una delle serie più longeve e popolari dicome le Stan Smith. Glitrue wireless vengono venduti all’interno di una confezione che riprende quella delle scarpe, ma la vera chicca è laper il trasporto e ricarica che è un mini. Realizzato in plastica riciclata e con un piccolo foro sulla visiera per agganciarli al portachiavi, ilsi apre nella parte superiore della calotta per accogliere le Galaxy Buds Pro al sicuro durante gli spostamenti e fare il pieno di elettricità. I colori sono naturalmente bianco e verde proprio come nella versione originale indossabile. Le sfumature bianco-verdi vengono ...

Advertising

infoitscienza : OFFERTE Xiaomi “Mi Fan Festival 2021”: asta al ribasso e auricolari in REGALO per gli ordini - tecnophone : OPPO presenta Enco Air, gli auricolari TWS dal sound perfetto. - batista70phone : OPPO presenta Enco Air, gli auricolari TWS dal sound perfetto - ioanaghinescu : RT @Antonel28075446: ma voi ci provate a cantare Meleklerin sozu var con gli auricolari mentre chi vi sta vicino vi guarda preoccupato? #S… - CellulareMag : #OPPO presenta gli auricolari Enco Air con cancellazione del rumore intelligente. Prezzo: 99 euro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auricolari

... sconto 27% - fino al 11 apr 2021 Click qui per approfondire Tronsmart Apollo Bold ANC... Offerte Speciali Airpods Pro su Amazon quasi al minimo: solo 183,99 4 Apr 2021 Su AmazonAirpods ......in Kevlar per garantire una maggiore durata e di morbidi e più grandi cuscinettiper ... Debutta la nuovissima tecnologia GamerChat che consente agli utenti di sperimentareeffetti dell'...Le cuffiette Samsung Galaxy Buds Pro escono in patria anche in una versione speciale con custodia a forma di cappellino Adidas Stan Smith ...OPPO presenta oggi OPPO Enco Air, i nuovi auricolari True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, ad un prezzo di 99,90€.