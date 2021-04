Advertising

misorecordsuk : Galeone: 'Allegri ha già un'offerta. Dalla Juve? Non lo escludo' #Juve #Juventus - RayWaneku : RT @forumJuventus: GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare realt… - melinacugliari : RT @forumJuventus: GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare realt… - merendaio : RT @forumJuventus: GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare realt… - forumJuventus : GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare… -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone Allegri

La Gazzetta dello Sport

Giovanni, a leiha detto quale squadra allenerà nel 2021 - 22? "L'ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non ...Commenta per primo Giovanni, ex allenatore, tra le altre, del Pescara , maestro e grande amico di Massimiliano, parla a la Gazzetta dello Sport del futuro dell'ex allenatore della Juventus : 'L'ho sentito un ...Galeone: 'Allegri è sicuro di tornare a giugno, l'offerta della Juve non la escludo. Con Agnelli rapporto ottimo' del 06/04/2021 alle 08:00 Giovanni Galeone, ex allenatore, tra le altre, del Pescara, ...Giovanni Galeone, ex allenatore, tra le altre, del Pescara, maestro e grande amico di Massimiliano Allegri, parla a la Gazzetta dello Sport del futuro dell'ex allenatore della Juventus: "L'ho sentito ...