Figliomeni | Ztl va prorogata per aiutare commercianti

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – “Nonostante Roma sia stata fiaccata duramente dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, soprattutto nelle aree turistiche della Capitale, la Sindaca Raggi ed i suoi Assessori hanno ritenuto di disporre l’accensione dei varchi elettronici a partire da domani e questo nonostante l’assenza di turisti e, in generale, della presenza negli uffici che ha portato ad una desertificazione commerciale come gia’ denunciato piu’ volte dalle rappresentanze di categoria.” “Auspichiamo che la vicinanza espressa, nei suoi recenti auguri pasquali, dalla Raggi a chi si trova in difficolta’ possa concretizzarsi nei fatti gia’ oggi con l’approvazione della mozione di Fratelli d’Italia.” “Qualora non venisse approvato il nostro provvedimento, che chiede di spegnere i varchi della ZTL, il M5s darebbe il colpo di grazia a tante attivita’ che, nonostante tutto e le mille difficolta’, continuano a ...