Fame di abbracci | nel mondo della pandemia l’assenza di tenerezza ci schiaccia

(Di martedì 6 aprile 2021) Anche quest’anno la Pasqua, come già nel 2020, è stata una giornata più di solitudine che di incontro con l’altro. Niente pranzo con gli amici né gite fuori porta: ladi Covid e il lockdown da zona rossa hanno bloccato tutto un’altra volta. Ma, soprattutto, si è sentita e si sente sempre più forte la mancanza dei gesti che fanno la nostra espressività umana:arsi, stringere mani, accarezzarsi. Piccoli quotidiani momenti di affetto eche dopo oltre dodici mesi di epidemia di Coronavirus fanno sentire sempre più forte la loro assenza. E i loro effetti sulla nostra psiche e sulla nostra salute. Sono in primo luogo gli anziani e tutti coloro che vivono soli a farne le spese. Ma in realtà noi tutti. Il distanziamento “ruba” il contatto Un malessere, avvertono gli psichiatri, riconducibile al cosiddetto fenomeno ...