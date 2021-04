Europei | dal Governo via libera al pubblico all’Olimpico

(Di martedì 6 aprile 2021) Secondo quanto riporta l'Ansa, ilitaliano ha dato il proprio viaalla presenza delsugli spalti dell'Olimpico di Roma per gli2021: "Ilha appena dato alla Federcalcio la sua disponibilità per la presenza diallo stadio Olimpico per le partite deglidi calcio al via l'11 giugno. Il ministro della salute Speranza ha infatti inviato al presidente della Figc Gravina una lettera con il suo assenso (che verrà immediatamente girato all'Uefa): nella mail si afferma che toccherà ora al Cts "chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi".A conferma della scelta del, è arrivata la risposta del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: "La disponibilità acquisita dal ...

