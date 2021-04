Ennesimo aggiornamento per Huawei P20 Lite anche in Europa ad aprile

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono riscontri decisamente incoraggianti oggi 6per i tanti utenti che risultano ancora in possesso di unP20, se pensiamo al fatto che il famosodirisulti ora in distribuzionenel Vecchio Continente. Insomma, dopo i riscontri di alcuni giorni fa, quando vi abbiamo parlato della prima apparizione del pacchetto software in Asia, da questo martedì possiamo fare lo step successivo e concentrarci sulla piena diffusione dell’upgrade. Via libera, in sostanza, per l’Italia e per il resto d’. Il nuovo377 perP20arriva inCosa sappiamo a proposito del nuovo377 pensato per ...