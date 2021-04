Draghi in Libia: “Momento unico per ricostruire l’antica amicizia”. Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Draghi in Libia: “Momento unico per ricostruire l’antica amicizia” Roma, 6 apr. (askanews) – E’ un Momento unico per “ricostruire un’antica amicizia” ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a Tripoli durante la conferenza congiunta con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed Dabaiba. La visita in Libia è la prima missione all’estero di Draghi presidente del Consiglio: “E’ la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due paesi, ma è anche un Momento unico per la Libia, c’è un governo di unità nazionale, che ha riconosciuto ed è stato legittimato dal Parlamento, sta ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021)in: “per” Roma, 6 apr. (askanews) – E’ unper “un’antica” ha detto il presidente del Consiglio Marioa Tripoli durante la conferenza congiunta con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed Dabaiba. La visita inè la prima missione all’estero dipresidente del Consiglio: “E’ la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due paesi, ma è anche unper la, c’è un governo di unità nazionale, che ha riconosciuto ed è stato legittimato dal Parlamento, sta ...

