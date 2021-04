Desert X Prix | uomini e donne alla pari in Extreme E

(Di martedì 6 aprile 2021) È iniziata ufficialmente la prima stagione della nuova categoria elettrica del motorsport,E. La competizione ha dimostrato comepossano (e debbano) correre, senza alcun tipo di discriminazione. Durante iltutti hanno guidato bolidi uguali e i tempi cronometrati hanno mostrato come non ci sia stata una sostanziale differenza tra piloti maschili e femminili. Il regolamento prevede che un uomo e una donna di uno stesso team si alterninoguida del SUV Odyssey 21 alimentato a batteria, in grado di sprigionare 550 cavalli e di passare da 0 a 100 chilometri in circa 4,5 secondi. Ovviamente non è semplice fare un confronto esatto tra drivere piloti...

Durante il Desert X Prix tutti hanno guidato bolidi uguali e i tempi cronometrati hanno mostrato come non ci sia stata una sostanziale differenza tra piloti maschili e femminili. Il regolamento ...Il primo atto dell' Extreme E è andato in archivio lo scorso fine settimana sulle sabbie dell'Arabia Saudita, dove si è tenuto il Desert X Prix che ha inaugurato la stagione di un campionato che segna una nuova tappa nella storia del motorsport. Rosberg X Racing vince il Desert X Prix e batte i Team Andretti United, Hansen-Munnings e X44 Hamilton, Gutierrez-Loeb.