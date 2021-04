Denise Pipitone: stasera la verità sul gruppo sanguigno di Olesya (Di martedì 6 aprile 2021) Denise Pipitone si trova in Russia? L’appuntamento televisivo ci sarà stasera. Intanto, l’avvocato parla di “tritacarne mediatico” Denise Pipitone è Olesya? La domanda che sta tenendo col fiato sospeso Italia e Russa avrebbe dovuto trovare una risposta già ieri, lunedì 7 aprile. L’appuntamento televisivo con il programma ‘Pust’ govoryat’ (Lasciali parlare, ndr), però, è stato posticipato a questa sera. Nelle prossime ore sapremo finalmente se almeno il gruppo sanguigno della ragazza russa risulta compatibile con quello della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa nel nulla 17 anni fa. Frazzitta: “Non vogliamo finire nel tritacarne mediatico” Intanto, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, alza la voce. Il legale, ai microfoni di ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021)si trova in Russia? L’appuntamento televisivo ci sarà. Intanto, l’avvocato parla di “tritacarne mediatico”? La domanda che sta tenendo col fiato sospeso Italia e Russa avrebbe dovuto trovare una risposta già ieri, lunedì 7 aprile. L’appuntamento televisivo con il programma ‘Pust’ govoryat’ (Lasciali parlare, ndr), però, è stato posticipato a questa sera. Nelle prossime ore sapremo finalmente se almeno ildella ragazza russa risulta compatibile con quello della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa nel nulla 17 anni fa. Frazzitta: “Non vogliamo finire nel tritacarne mediatico” Intanto, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, alza la voce. Il legale, ai microfoni di ...

