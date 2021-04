Covid: Pianese (Coisp), capiamo disperazione ma no violenza contro Forze Ordine (Di martedì 6 aprile 2021) “Comprendiamo pienamente il dolore e la disperazione dei risporatori e dei titolari delle altre attività ferme a causa delle misure di contenimento dei contagi. Ma non possiamo che condannare con fermezza le aggressioni alle Forze di Polizia”. Così il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese a proposito dei tafferugli in Piazza Montecitorio a Roma. “Abbiamo il massimo rispetto per chi manifesta il proprio dissenso con modalità rispettose della legge ma l’uso della violenza non può mai essere giustificato”, conclude. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 6 aprile 2021) “Comprendiamo pienamente il dolore e ladei risporatori e dei titolari delle altre attività ferme a causa delle misure di contenimento dei contagi. Ma non possiamo che condannare con fermezza le aggressioni alledi Polizia”. Così il segretario generale del sindacato di PoliziaDomenicoa proposito dei tafferugli in Piazza Montecitorio a Roma. “Abbiamo il massimo rispetto per chi manifesta il proprio dissenso con modalità rispettose della legge ma l’uso dellanon può mai essere giustificato”, conclude. L'articolo proviene daArmate News.

Advertising

elenaricci1491 : #Covid: Pianese (Coisp), capiamo disperazione ma no violenza contro Forze Ordine - forzearmatenews : #Covid: Pianese (Coisp), capiamo disperazione ma no violenza contro Forze Ordine - Agenparl : Covid: Pianese (Coisp), capiamo disperazione ma no violenza contro Forze Ordine - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pianese Le categorie vaccinate con AstraZeneca chiedono chiarezza alle Regioni ...Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti - Covid di ...tra le donne della Polizia di Stato' dice il segretario generale del Coisp Domenico Pianese, chiedendo ...

Poliziotti, insegnanti, Regioni: 'Fate chiarezza su Astrazeneca' ...Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti - Covid di ...le donne della Polizia di Stato' dice all'Adnkronos il segretario generale del Coisp Domenico Pianese, ...

Un calciatore il primo malato Covid In un anno 8.827 contagi e 200 morti LA NAZIONE Dai poliziotti alle Regioni, "fate chiarezza su Astrazeneca" Da De Luca ai sindacati di polizia, la richiesta di indicazioni sull'utilizzabilità del vaccino. Finora somministrato il 54% delle dosi consegnate ...

Piancastagnaio. L’ultimo saluto della comunità a Marco Furzi a causa di irrimediabili complicazioni a cui ha concorso in maniera determinante la Covid-19. Un lutto che ha segnato profondamente la comunità pianese, che, pur preoccupata per le notizie che sempre ...

...Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti -di ...tra le donne della Polizia di Stato' dice il segretario generale del Coisp Domenico, chiedendo ......Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti -di ...le donne della Polizia di Stato' dice all'Adnkronos il segretario generale del Coisp Domenico, ...Da De Luca ai sindacati di polizia, la richiesta di indicazioni sull'utilizzabilità del vaccino. Finora somministrato il 54% delle dosi consegnate ...a causa di irrimediabili complicazioni a cui ha concorso in maniera determinante la Covid-19. Un lutto che ha segnato profondamente la comunità pianese, che, pur preoccupata per le notizie che sempre ...