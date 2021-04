Advertising

Silvano05230100 : RT @Fabio64356227: Covid: Meloni,Nas confermano mezzi pubblici veicoli contagio CI SONO COGLIONI CHE VENGONO RIMBALZATI DALLA LEGA ALLA MEL… - sabrina07062011 : RT @Fabio64356227: Covid: Meloni,Nas confermano mezzi pubblici veicoli contagio CI SONO COGLIONI CHE VENGONO RIMBALZATI DALLA LEGA ALLA MEL… - pino_mini : RT @Fabio64356227: Covid: Meloni,Nas confermano mezzi pubblici veicoli contagio CI SONO COGLIONI CHE VENGONO RIMBALZATI DALLA LEGA ALLA MEL… - Fabio64356227 : Covid: Meloni,Nas confermano mezzi pubblici veicoli contagio CI SONO COGLIONI CHE VENGONO RIMBALZATI DALLA LEGA ALL… - giornaleradiofm : Covid: Meloni,Nas confermano mezzi pubblici veicoli contagio: (ANSA) - ROMA, 06 APR - 'Per mesi hanno raccontato ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, commentando i controlli anti -effettuati dai Nas sui mezzi di trasporto pubblico nazionali. . 6 aprile 2021...economico per compensare le chiusure per. Quanto al rapporto con Conte e i 5 Stelle, per Letta - riferiscono le stesse fonti - è "essenziale per costruire una alternativa vincente ae ...Un controsenso assurdo di cui adesso qualcuno deve rispondere davanti agli italiani". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando i controlli anti-Covid effettuati dai ...Letta vede Renzi: l’incontro inaspettato. “Sostegno a Draghi ma divisi sul M5S” Alla fine Letta ha visto anche Renzi: l’ultimo degli incontri programmati dal neo segretari ...