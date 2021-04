Covid, in Brasile oltre 4.000 morti in un giorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Brasile ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 decessi giornalieri per Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Sanità brasiliano. In particolare nelle ultime 24 ore in Brasile sono stati registrati 4.195 morti che portano il totale dei decessi per Covid-19 nel paese sudamericano a 336.947 di cui oltre 78mila nella sola regione di San Paolo. I nuovi contagiati sono 86.979. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 decessi giornalieri per-19. Lo ha annunciato il ministero della Sanità brasiliano. In particolare nelle ultime 24 ore insono stati registrati 4.195che portano il totale dei decessi per-19 nel paese sudamericano a 336.947 di cui78mila nella sola regione di San Paolo. I nuovi contagiati sono 86.979.

