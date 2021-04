Cosa farà Regé-Jean Page dopo «Bridgerton»? (Di martedì 6 aprile 2021) Chi sperava che la seconda stagione di Bridgerton sarebbe stata l’occasione perfetta per dedicare a Regé-Jean Page una copertina e far impennare le vendite del proprio giornale ha fatto male i propri conti perché il bel Duca di Hastings, nel nuovo ciclo episodi realizzati da Chris Van Dusen sotto la supervisione di Shonda Rhimes, non vi farà ritorno se non sotto forma di flashback. Inutile dire che, alla notizia del forfait di Page, che ufficialmente sarebbe da imputare al contratto firmato per una sola stagione ma che ufficiosamente potrebbe avere a che fare con una questione di cachet, molte fan si siano dette indignatissime al punto da minacciare di non vedere più Bridgerton perché al cucchiaino «sedotto» da Regé-Jean non rinuncerebbero per tutto l’oro del mondo. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Chi sperava che la seconda stagione di Bridgerton sarebbe stata l’occasione perfetta per dedicare a Regé-Jean Page una copertina e far impennare le vendite del proprio giornale ha fatto male i propri conti perché il bel Duca di Hastings, nel nuovo ciclo episodi realizzati da Chris Van Dusen sotto la supervisione di Shonda Rhimes, non vi farà ritorno se non sotto forma di flashback. Inutile dire che, alla notizia del forfait di Page, che ufficialmente sarebbe da imputare al contratto firmato per una sola stagione ma che ufficiosamente potrebbe avere a che fare con una questione di cachet, molte fan si siano dette indignatissime al punto da minacciare di non vedere più Bridgerton perché al cucchiaino «sedotto» da Regé-Jean non rinuncerebbero per tutto l’oro del mondo.

Ultime Notizie dalla rete : Cosa farà Borse, anche l'Europa crede nella ripresa e aggiorna i record L'idea che la ripresa economica Usa farà da locomotiva a quella mondiale dopo gli ultimi dati macro ... (Il Sole 24 ore Radiocor) Borsa, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2021 Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 aprile 2021 Nella puntata di Beautiful di oggi ... Ma non si tratterà solo di un invito ad aspettare, Shauna farà capire alla figlia di dover ...

