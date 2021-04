CorSport: Juve-Napoli, Osimhen in panchina, la punta sarà Mertens. Lozano titolare (Di martedì 6 aprile 2021) sarà una mezza rivoluzione quella del Napoli contro la Juventus, in termini di formazione. Il Corriere dello Sport scrive che tra i pali ci sarà Ospina, tanto per cominciare. “Fuori un portiere, Meret, e dentro il cosiddetto titolare, Ospina, che sa favorire la costruzione dal basso; largo a Koulibaly, ovviamente, e in panchina uno tra Maksimovic e Manolas, ma senza ancora avere indicazioni chiare dagli allenamenti. Poi, un esterno basso fresco e maggiormente conservatore, Hysaj, per rinunciare ad un omologo, che va, Mario Rui”. A centrocampo ci sarà Demme, con Zielinski sottopunta. Mentre Mertens sarà spostato in avanti, “con Osimhen dirottato in panchina in attesa degli eventi”. A ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021)una mezza rivoluzione quella delcontro lantus, in termini di formazione. Il Corriere dello Sport scrive che tra i pali ciOspina, tanto per cominciare. “Fuori un portiere, Meret, e dentro il cosiddetto, Ospina, che sa favorire la costruzione dal basso; largo a Koulibaly, ovviamente, e inuno tra Maksimovic e Manolas, ma senza ancora avere indicazioni chiare dagli allenamenti. Poi, un esterno basso fresco e maggiormente conservatore, Hysaj, per rinunciare ad un omologo, che va, Mario Rui”. A centrocampo ciDemme, con Zielinski sotto. Mentrespostato in avanti, “condirottato inin attesa degli eventi”. A ...

