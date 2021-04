Corsa Champions, Vierchowod: «Milan e Atalanta le più attrezzate, poi…» (Di martedì 6 aprile 2021) Pietro Vierchowod ha parlato della Corsa Champions League in Serie A, puntando forte su tre squadre Pietro Vierchowod compie oggi 62 anni. L’ex giocatore di Juventus, Milan e Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Sulla Corsa Champions: «Milan e Atalanta sono le squadre più attrezzate, sia per il gioco sia per la stagione svolta sin ora e per il piccolo vantaggio in classifica. Per il quarto posto dico sfida tra Napoli, Roma e Lazio, con la prima favorita. La Juventus ha perso molto a centrocampo. Contro il Torino… Pirlo ha sbagliato a lasciare fuori Dybala, McKennie e Arthur. La squadra non gira come gli ultimi anni. Poco gioco e poche idee. Gli unici che possono portare la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Pietroha parlato dellaLeague in Serie A, puntando forte su tre squadre Pietrocompie oggi 62 anni. L’ex giocatore di Juventus,e Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Sulla: «sono le squadre più, sia per il gioco sia per la stagione svolta sin ora e per il piccolo vantaggio in classifica. Per il quarto posto dico sfida tra Napoli, Roma e Lazio, con la prima favorita. La Juventus ha perso molto a centrocampo. Contro il Torino… Pirlo ha sbagliato a lasciare fuori Dybala, McKennie e Arthur. La squadra non gira come gli ultimi anni. Poco gioco e poche idee. Gli unici che possono portare la ...

