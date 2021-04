Concorso 2800 tecnici al Sud, bando in Gazzetta: come partecipare (Di martedì 6 aprile 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile, è finalmente disponibile il bando del Concorso pubblico per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud. Il Concorso, anticipato già dalla Legge di Bilancio 2021 è stato poi preso in gestione dal nuovo Governo, con l’annuncio dei ministri Brunetta e Carfagna e con la promessa di una procedura semplificata e veloce che vedrà la pubblicazione dei vincitori entro 100 giorni a partire da oggi, 6 aprile. Le 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, assunte a tempo determinato, saranno ripartite nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale delle Regioni del Sud, in ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 aprile 2021) Pubblicato nellaUfficiale n. 27 del 6 aprile, è finalmente disponibile ildelpubblico per l’assunzione dial Sud. Il, anticipato già dalla Legge di Bilancio 2021 è stato poi preso in gestione dal nuovo Governo, con l’annuncio dei ministri Brunetta e Carfagna e con la promessa di una procedura semplificata e veloce che vedrà la pubblicazione dei vincitori entro 100 giorni a partire da oggi, 6 aprile. Leunità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, assunte a tempo determinato, saranno ripartite nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale delle Regioni del Sud, in ...

