Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (2) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – A suo carico una intercettazione ambientale, molto discussa, di una conversazione ambientale tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona, negli uffici della Polizia, dove dovevano essere interrogate. Una frase risentita mille volte, da accusa e difesa. Detta in dialetto. "Io a casa c'a purtai (a casa gliela portai)", dice Jessica. Per gli investigatori dell'epoca una frase chiave. Così la ragazza viene accusata di sequestro in concorso. Secondo la Procura Jessica avrebbe portato prima Denise a casa del padre e non trovandolo l'avrebbe consegnata ad altre persone. Che, però, non sono mai state individuate. Intanto, ci sono altre segnalazioni. Come quella della ragazzina che nel 2015 scrive su Facebook proprio a Piera Maggio dicendole di essere sua figlia. Ma è un falso. E la ragazzina viene smascherata dal programma 'Chi l'ha visto?' di ...

fleursparadise : a dir poco disgustosa la spettacolarizzazione che la televisione russa sta facendo sul caso della potenziale Denise… - Mery52431657 : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - sicklayla : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - norabbeauty : @queFatica Spero che su questo aspetto sia fatta presto chiarezza, il problema è che loro lo ritengono un caso appa… - Mariann14387366 : RT @Lukas08318189: Denise: legale madre, no ricatto mediatico da Tv russa - Ultima Ora - ANSA -