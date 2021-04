Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku | La decisione! (Di martedì 6 aprile 2021) L’Inter non smette di lavorare sul Calciomercato e pensa a blindare i protagonisti di questa annata: c’è la decisione di Lukaku È una stagione particolare quella vissuta dall’Inter, che era… L'articolo Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku La decisione! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 6 aprile 2021) L’non smette di lavorare sule pensa a blindare i protagonisti di questa annata: c’è la decisione diÈ una stagione particolare quella vissuta dall’, che era… L'articolosuLaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Non solo scudetto: da #Lukaku-#Lautaro a #Barella e #Hakimi. L'#Inter ha i giovani per aprire un'era - DiMarzio : Da #Ranocchia a #Maksimovic: il punto sulla difesa dell'#Inter - infoitsport : Calciomercato Inter, rottura totale e addio | Cessione mette nei guai il Milan - danisailor7 : RT @fcin1908it: Lautaro vede solo Inter: trattativa per il rinnovo in prima persona. “Tutto fatto entro…” - sportli26181512 : Cagliari, il report UFFICIALE verso l'Inter: stop Nandez, in 4 lavorano a parte: Cagliari al lavoro in vista della… -