Bridgerton 2, una brutta sorpresa per i fan: addio a uno dei personaggi principali (Di martedì 6 aprile 2021) Anche chi non ha visto la fortunata serie Netflix Bridgerton, avrà sicuramente sentito parlare del Duca di Hastings. Interpretato da Simon Basset, il Duca di Hastings aveva conquistato il pubblico per la sua straordinaria bellezza e i suoi modi charmant. E anche per la sua bellissima storia d'amore con una delle protagoniste, Daphne. Ma nei giorni scorsi i fan della serie hanno ricevuto una notizia che li ha letteralmente gettati nello sconforto. Quale? L'amatissimo Duca Hastings non sarà nella seconda stagione, annunciata non tanto tempo fa. Sul profilo ufficiale di Bridgerton hanno annunciato la notizia in perfetto stile Lady Whistledown, dichiarando quanto segue: Cari lettori, mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla ricerca di Lord Anthony Bridgerton per una Viscontessa, salutiamo Regé-Jean Page, che ha interpretato in ...

