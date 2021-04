Biden lancia bando per produrre mascherine più efficienti (Di martedì 6 aprile 2021) L'amministrazione di Joe Biden ha lanciato un bando da 500.000 dollari per il disegno di nuove mascherine più comode da indossare e più efficienti per la prevenzione del Covid. La 'Mask Innovation ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) L'amministrazione di Joehato unda 500.000 dollari per il disegno di nuovepiù comode da indossare e piùper la prevenzione del Covid. La 'Mask Innovation ...

Advertising

giornaleradiofm : Biden lancia bando per produrre mascherine più efficienti: (ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'amministrazione di Joe Bid… - carlodilonardo : In questo messaggio Biden lancia un piano per ridurre le disuguaglianze. Un buon inizio per la sua presidenza. Ai… - inter2010treble : Ahahahah #Biden cAdE dALLe sCALe Ahahahah e LaNcIa Le bOmBe dEmokRatIke Ahahahah, mIcA cOmE #Trump cHe nOn fAcEvA L… - greenMe_it : Le mascherine appannano gli occhiali e Biden lancia concorso da 500mila dollari per migliorarle… - PolitiLuca : Quindi ricapitoliamo mentre #Biden lancia in #Usa un piano da 2 mila miliardi di Dollari, l'#UE aspetta la decisio… -