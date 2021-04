Battlefield 6 potrebbe arrivare su Xbox Game Pass al lancio

(Di martedì 6 aprile 2021) Alcune voci hanno suggerito che uno sparatutto in prima persona AAA sarà lanciato suin autunno e, probabilmente,trattarsi di6. I rumor su6 sono comparsi da qualche tempo ma, contenuti e ambientazione del gioco, non sono stati ancora confermati. Quello che sappiamo è che il titolo 2021 disarà lanciato durante le festività natalizie. Parlando a TheEra Podcast, l'insider Shpeshal Ed ha rivelato una voce secondo cui "c'è uno sparatutto in prima persona AAA third party che molto probabilmente verrà lanciato suquesto autunno". Leggi altro...

... più famoso per i leak di Call of Duty che per quelli del suo concorrente e anche l'ultimo rumor, condiviso poco fa, porta la sua firma: secondo Handerson, il nuovo potrebbe vantare ...Alcune voci hanno suggerito che uno sparatutto in prima persona AAA sarà lanciato su Xbox Game Pass in autunno e, probabilmente, potrebbe trattarsi di Battlefield 6. I rumor su Battlefield 6 sono ...Anche terremoti e tsunami andranno a complicare la vita dei soldati del 2030 nel prossimo capitolo della saga Battlefield ...