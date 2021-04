AstraZeneca, responsabile strategia Ema: “Associazione tra vaccino e trombosi” (Di martedì 6 aprile 2021) “Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro che c’è un’Associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo”, dice Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema: “I casi sono estremamente rari e il rapporto rischi-benefici è sempre a favore dei vaccini. Ma ora è sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto fra la vaccinazione con AstraZeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine”. In questa fase, il percorso di valutazione dell’autorità ”è ben lontano dall’essere concluso”. Tuttavia, afferma anche che “difficilmente arriveremo a indicare dei limiti di età come hanno fatto alcuni Paesi”. Così riporta Il Giornale. Poi aggiunge: “le giovani donne, spesso protagoniste dei ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021) “Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro che c’è un’con il. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo”, dice Marco Cavaleri,dellasui vaccini di Ema: “I casi sono estremamente rari e il rapporto rischi-benefici è sempre a favore dei vaccini. Ma ora è sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto fra la vaccinazione cone casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine”. In questa fase, il percorso di valutazione dell’autorità ”è ben lontano dall’essere concluso”. Tuttavia, afferma anche che “difficilmente arriveremo a indicare dei limiti di età come hanno fatto alcuni Paesi”. Così riporta Il Giornale. Poi aggiunge: “le giovani donne, spesso protagoniste dei ...

