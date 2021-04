AstraZeneca | l’Ema sta valutando l’incidenza delle trombosi Non si esclude la possibilità di limitarlo

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 aprile 2021) Si fa presto a parlare di ‘casi rari’ o di ‘episodi’, a fronte di milioni di vaccinazioni eseguite, rispetto invece ai benefici che invece ne derivano. Per noi, gente comune, è comunque difficile dover tollerare che nella ‘casistica’ anche se uno su un milione – come può accadere per qualsiasi altro farmaco – può anche scapparci il morto. Più che altro ci sta esautorando il fatto che, volente o no, ora come ora il nostro futuro deve comunque passare attraverso la vaccinazione.: mentre gli esperti ‘ipotizzano’ diversi paesi prendono posizione Dall’altra parte, come continuano ad affermare gli ‘esperti’, al momento non è stato provato nessun nesso diretto tra la vaccinazione ed i casi di, o le morti fin qui registrate. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato: intanto diversi europei hanno avuto il coraggio di tornare a ...