Valerio Massimo Manfredi è stato dimesso dall’ospedale

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 aprile 2021) Apprensione per le condizioni dello scrittoretrovato privo di sensi in casa. ROMA – Migliorano notevolmente le condizioni dello scrittore, il quale eratrovato lo scorso 11 febbraio privo di sensi nel proprio appartamento a Roma. Lo storico era rimasto vittima di una intossicazione da monossido di carbonio ed eraricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L’allarme dato dalla figlia L’allarme eradato dalla figlia nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio 2021. La donna non riusciva ad entrare nell’appartamento e così ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno trovato lo scrittore e la scrittrice Antonella Prenner privi di sensi per una ...