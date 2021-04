Usa, caso Oracle: la Corte Suprema dà ragione a Google (Di lunedì 5 aprile 2021) La Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione a Google nella sua battaglia legale con Oracle, che va avanti ormai da dieci anni. Secondo i 'saggi' americani, Mountain View non ha infranto il copyright ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladegli Stati Uniti dànella sua battaglia legale con, che va avanti ormai da dieci anni. Secondo i 'saggi' americani, Mountain View non ha infranto il copyright ...

Usa, caso Oracle: la Corte Suprema dà ragione a Google La Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione a Google nella sua battaglia legale con Oracle, che va avanti ormai da dieci anni. Secondo i 'saggi' americani, Mountain View non ha infranto il copyright ...

Corte Suprema Usa dà ragione a Google contro Oracle Il caso riguardava circa 12 mila linee di codice che Google ha usato per realizzare Android e che secondo l'accusa sarebbero state copiate da un'applicazione di programmazione Java sviluppata da Sun ...

Usa, caso Oracle: la Corte Suprema dà ragione a Google

Usa, caso Oracle: la Corte Suprema dà ragione a Google La Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione a Google nella sua battaglia legale con Oracle, che va avanti ormai da dieci anni. Secondo i "saggi" americani, Mountain View non ha infranto il copyright ...

