Traffico Roma del 05-04-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 5 aprile 2021) Luceverdementre malati dalla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchi nessuna novità di rilievo nessun impedimento sul raccordo e consolari nella zona di Colle Salario la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Camerata Picena in prossimità di via Rapagnano la causa una presenza di olio lungo la sede stradale pochissime quindi le auto in circolazione sulla rete viaria cittadina e tu soprattutto delle recensioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corsoe Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro salute o necessità urgenti e rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino presidianti i parchi E litorale Ma anche le principali vie della capitale nonché tutte le autostrade in entrata quanto in uscita ...