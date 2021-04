Torna il freddo in Italia | crollo delle temperature fino a 10 gradi | la primavera può aspettare

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Bisogna dare credito al detto “una rondine non fa“. Dopo aver assaporato il tiepido sole primaverile e aver pensato di esserci lasciati le fredde temperatura alle spalle, è tempo di ricordarsi le usuali sorprese di aprile. Il nostro chiodo di pelle preferito dovrà attendere, è ancora presto infatti per riporre nell’armadio il cappotto di velluto e per progettare picnic sul prato del giardino di casa. Secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo un vero e proprio colpo di coda dell’inverno: da martedì 6 una corrente d’aria fredda in arrivo dal Polo Nord non permetterà alladi sbocciare in pieno, facendo crollare lea 10. Fortunatamente la parentesi didovrebbe durare pochi giorni. I dettagli...