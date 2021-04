Tg Sanità | edizione del 5 aprile 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 5 aprile 2021) Fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle: tutta Italia sarà rossa o arancione per arginare la diffusione del virus. Lo prevede il nuovo decreto anti-Covid approvato la settimana scorsa dal consiglio dei ministri. Il Comitato tecnico scientifico aveva più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato “una capacità di contenere l’aumento dell’incidenza ma non la capacità di ridurla”. Ma l’obiettivo del provvedimento è anche quello di garantire un graduale rientro a scuola in presenza: per questo gli studenti potranno tornare sui banchi anche in zona rossa, fino alla prima media. COVID. REZZA: VARIANTE INGLESE IN 87% CASI E PIÙ CONTAGIOSA, PRUDENZA