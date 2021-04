Sud: Confcommercio, Pil diminuito a 22% del totale italiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Economia del Mezzogiorno sempre con il freno a mano tirato: lo afferma una ricerca dell'Ufficio studi di Confcommercio, secondo la quale negli ultimi venticinque anni la quota di Pil prodotta dal Sud ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Economia del Mezzogiorno sempre con il freno a mano tirato: lo afferma una ricerca dell'Ufficio studi di, secondo la quale negli ultimi venticinque anni la quota di Pil prodotta dal Sud ...

Economia del Mezzogiorno sempre con il freno a mano tirato: lo afferma una ricerca dell'Ufficio studi di Confcommercio, secondo la quale negli ultimi venticinque anni la quota di Pil prodotta dal Sud sul totale nazionale è diminuita, passando da oltre il 24% del 1995 al 22% del 2019, con un livello di ...

Sud: Confcommercio, Pil diminuito a 22% del totale italiano (ANSA) - MILANO, 05 APR - Economia del Mezzogiorno sempre con il freno a mano tirato: lo afferma una ricerca dell'Ufficio studi di Confcommercio, secondo la quale negli ultimi venticinque anni la ...

