Romina Power ancora lontana da Al Bano: nessuna pace con la Lecciso

Tra Romina Power e Loredana Lecciso c'è ancora molta rivalità e anche nel giorno di Pasqua la famiglia si è separata. Al Bano ci ha sempre sperato e ci spera ancora in una riconciliazione tra la ex moglie Romina Power e l'attuale compagna Loredana. Il cantante di Cellino San Macro, che ricordiamo è molto legato ad entrambe le due donne, vorrebbe che un giorno potessero posare l'ascia di guerra ed avere un rapporto civile. Purtroppo, questo non è accaduto ancora e lo confermano anche le immagini viste in diretta nella puntata di Domenica In del 4 aprile. La cantante italoamericana si è collegata dalla sua casa a Cellino, in compagnia dei figli Yari, Cristel e Romina Jr.

