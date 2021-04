“Quando mi cambiano i bendaggi mi sedano” | Gianni Morandi racconta il dolore delle ustioni

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) 5 aprile 2021 – Come sta? L’amato contante emiliano resta ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, Centro romagnolo di riferimento per i grandi ustionati. A Quotidiano.netil terribile episodio accaduto l’11 marzo. “Ho bruciature sul 15% del corpo. Senza i farmaci non si può resistere a questo”. L’incidenteha trascorso le feste di Pasqua nella sua stanza dell’ospedale cesenate, dopo il grave incidente accaduto l’11 marzo, mentre il cantante bruciava sterpaglie nei suoi terreni di San Lazzaro. Cadendo in avanti nella fossa scavata per dare fuoco agli arbusti,ha cercato di riparare il corpo con le mani, che hanno dunque riportato le lesioni più serie. “Ho avuto gravi bruciature a tutte e ...