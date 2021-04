Qual è o Qual’è | un errore che continua a mietere vittime Storia di un apostrofo e dei vip che ci cascano

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) La scorsa settimana, uno degli errori grammaticali più diffusi ha colpito il fumettista Zerocalcare, che all’interno di un suo nuovo fumetto, vicino alla formaha tracciato una lacrimuccia, quella piccola verga sospesa che indica la caduta di una vocale (a volte anche di una sillaba): l’. Ed è stato proprio Zerocalcare a parlarne in un post su Facebook, dopo che diversi utenti gliel’hanno fatto notare.è con l’: l’grammaticale in cui cadono in tanti Per carità, a tutti capita di sbagliare, e nei miei articoli punto sempre il dito sull’e mai su chi lo commette, anche perché chi ha commesso l’può imparare da questo e non commetterlo più. Siamo esseri imperfetti, ma che possiamo cambiare e imparare dai nostri errori. ...