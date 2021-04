Pasqua, fila inutile all'ospedale. 50 cittadini beffati, medici tutti a casa (Di lunedì 5 aprile 2021) ospedale deserto' racconta a Leggo Andrea che aveva accompagnato la nonna - 100 anni - a vaccinarsi. 'Hanno chiuso il centro vaccini - prosegue Andrea - senza la premura di mandare un sms, una email, ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 aprile 2021)deserto' racconta a Leggo Andrea che aveva accompagnato la nonna - 100 anni - a vaccinarsi. 'Hanno chiuso il centro vaccini - prosegue Andrea - senza la premura di mandare un sms, una email, ...

Advertising

AndreaDianetti : A Natale con i tuoi a Pasqua con chi ti... sta nella stessa regione ma solo 2 persone in tutto una volta al giorno… - MauroCioffari : #Auguri di buone feste a chi saluta il rinascere della vita a #Primavera (secondo i riti pagani), a chi glorifica i… - FPennabianca : RT @DavideRosato2: Mezzo chilometro di povera gente in fila per riuscire a mangiare qualcosa il giorno di Pasqua. Eh si, proprio cosi: code… - e_cavagna : RT @DavideRosato2: Mezzo chilometro di povera gente in fila per riuscire a mangiare qualcosa il giorno di Pasqua. Eh si, proprio cosi: code… - zazoomblog : Pasqua fila inutile in ospedale 50 beffati i medici erano a casa - #Pasqua #inutile #ospedale #beffati -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua fila Attenti alle multe di Pasquetta: pic nic e primi bagni a rischio Spostamenti a Pasquetta Come ieri, giorno di Pasqua, anche oggi sarà consentito uscire dalla ... A Torino si sono viste fino a 25 persone alla volta in fila sui marciapiedi davanti a panetterie, ...

Pasqua, fila inutile all'ospedale. 50 cittadini beffati, medici tutti a casa Pasqua, fila inutile all'ospedale. 50 cittadini beffati, medici tutti a casa Le parole del commissario per l'emergenza Coronavirus Figliuolo non sono state proprio prese alla lettera al Policlinico ...

Senza reddito, la lunga fila in Italia per il pasto di Pasqua Il Manifesto Pasqua, fila inutile all'ospedale. 50 cittadini beffati, medici tutti a casa Ma per una cinquantina di cittadini, invece, - come riporta Leggo - la Pasqua è stata piuttosto amara, perchè come da appuntamento si sono regolarmente presentati per la vaccinazione, ma ad attenderli ...

Tennis Como: assegnati a Pasqua i titoli del Super Next Gen Sono Samira De Stefano e Edoardo Santoni i vincitori della tappa del Tennis Como del Super Next Gen Sono Samira De Stefano e Edoardo Santoni i vincitori della tappa del Tennis Como del Super Next Gen ...

Spostamenti a Pasquetta Come ieri, giorno di, anche oggi sarà consentito uscire dalla ... A Torino si sono viste fino a 25 persone alla volta insui marciapiedi davanti a panetterie, ...inutile all'ospedale. 50 cittadini beffati, medici tutti a casa Le parole del commissario per l'emergenza Coronavirus Figliuolo non sono state proprio prese alla lettera al Policlinico ...Ma per una cinquantina di cittadini, invece, - come riporta Leggo - la Pasqua è stata piuttosto amara, perchè come da appuntamento si sono regolarmente presentati per la vaccinazione, ma ad attenderli ...Sono Samira De Stefano e Edoardo Santoni i vincitori della tappa del Tennis Como del Super Next Gen Sono Samira De Stefano e Edoardo Santoni i vincitori della tappa del Tennis Como del Super Next Gen ...