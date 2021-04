Mercogliano, incidente alla rotatoria: due persone in ospedale (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Nel pomeriggio di Pasquetta, oggetto dell’intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in via Loreto nei pressi della rotonda di Mercogliano. Due le persone coinvolte che sono state visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nel pomeriggio di Pasquetta, oggetto dell’intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli è stato unstradale che ha visto coinvolte due autovetture in via Loreto nei pressi della rotonda di. Due lecoinvolte che sono state visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

