Meghan Markle e Harry prenderanno un congedo dopo la nascita della figlia in casa

(Di lunedì 5 aprile 2021) Archie non ne ha beneficiato, ma sembra proprio che a questo giro Meghan Markle e il principe Harry abbiano tutte le intenzioni di far venire al mondo la loro secondogenita nella loro casa di Montecito, in California. Secondo le fonti riportate da Vanity Fair America, inoltre, sembra che i Sussex abbiano in programma di prendersi un congedo dopo il parto in modo da poter trascorrere più tempo tutti insieme, godendosi la nuova arrivata in tranquillità.